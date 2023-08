¿Cómo afecta el consumo de carnes rojas a la presión arterial?

Este cuenta con varios puntos a tener en consideración, como lo pueden ser los niveles de colesterol, glucosa o triglicéridos, sin embargo, las labores circulatorias también requieren de un bienestar adecuado para las venas, los vasos y las arterias, con el fin de que estos no se vean obstruidos, obstaculizando el paso de la sangre y desarrollando algunas afectaciones directas para el cuerpo humano.

Esta se mide a través de un equipo que define dos aspectos, el primero corresponde a la denominada presión arterial sistólica que es causada por el corazón cuando este bombea la sangre fuera y el segundo a la presión arterial diastólica que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre.