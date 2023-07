El consumo de carne roja no solo eleva el riesgo de cáncer sino que empeora estas enfermedades

No solo esto, otras organizaciones como GreenPeace explica que el consumo excesivo de carne también tiene un efecto negativo en el cambio climático, en el envenenamiento del agua e incluso en el bienestar animal porque según su reporte el 14,5 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero tienen un origen en la ganadería; mientras que la deforestación de la Amazonia apunta a un 80 %.

¿Cómo el consumo de carne roja afecta la salud?

Entre tanto, las enfermedades relacionadas no solo son los tipos de cáncer que ya se mencionaron, sino también enfermedades cardiovasculares crónicas como la diabetes tipo 2 o también:

Gota

Presión arterial alta

No obstante, la creencia popular asegura que el consumo de ciertas bebidas naturales pueden regular el colesterol y la presión arterial alta, pero ninguna de ellas reemplaza el concepto y el tratamiento descrito por un médico.

Sin embargo, Cancer Care of Western New York cita el estudio hecho por Brigham and Women’s Hospital en Boston, donde se determina que el consumo de carne roja sí incita al desarrollo de niveles altos de presión arterial.