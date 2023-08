¿Cada cuánto tiempo se debería bañar a un gato?

Los gatos son conocidos por su meticulosa higiene personal, pasando una gran parte de su tiempo lamiéndose y acicalándose. Sin embargo, en algunas situaciones, como cuando se ensucian con sustancias no deseadas o tienen problemas de piel, puede ser necesario darles un baño.

¿Por qué se debe bañar al gato?

Es común que muchos propietarios crean que sus gatos son capaces de cuidarse por sí mismos debido a su constante acicalamiento, pero esta suposición no es del todo precisa. A pesar de que los gatos se dedican a eliminar el pelo muerto por sí mismos, masajear las raíces de su pelaje y distribuir uniformemente los aceites corporales mediante su lengua áspera, existe un problema: la suciedad y la caspa no desaparecen por completo. Esta acumulación puede llevar a que los gatos no alcancen un estado de limpieza total.