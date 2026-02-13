Colombia dejaría de exportar carne tras la declaratoria de emergencia económica, anuncia el Gobierno Petro

Hace algunas horas, el Gobierno nacional anunció la expedición del decreto de emergencia económica, tras la grave situación climática que se vive en varios departamentos del país. Durante el consejo de ministros del pasado jueves, 12 de febrero, el mandatario anunció una de las medidas con las que buscaría hacer frente a los efectos.

Petro detalló que evaluará prohibir la exportación de carne en Colombia para contener el alza de precios internos. Aseguró que el costo de este producto está subiendo el doble de la inflación tras su comercialización en mercados internacionales.

Esta es la propuesta del Gobierno para hacerle frente a la situación climática. Foto: Cortesía Fedegán

Por ello, buscaría priorizar el abastecimiento nacional y así proteger el bolsillo de los ciudadanos. Aseguró que “en época de emergencia no se puede exportar carne”, dado que la carne se necesita para el consumo interno.

Precisó que la crisis climática obliga —además— a incentivar la producción interna de alimentos, como lo son la yuca, el tomate y la leche, en zonas que no han sido golpeadas por las inundaciones. Ello buscaría garantizar la seguridad alimentaria.

Entre los anuncios, el mandatario dijo que se buscaría establecer una tasa de interés del 0 % para los productores, reduciendo así el costo financiero y de arrendamiento, que está poniendo a los campesinos entre la espada y la pared.

Esta es la propuesta del Gobierno para hacerle frente a la situación climática. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Son varios los créditos que expedirá el Ejecutivo para hacerle frente a esta situación crítica en varias zonas del país. Entre ellos se encuentra el de inversiones forzosas, que obligaría a la banca a invertir una suma de dinero en sectores productivos y créditos asociativos.

También se espera un impuesto al patrimonio para empresas, que será dirigido exclusivamente a 15.000 empresas más grandes del país, con el fin de corregir la regresividad tributaria, estableciendo tarifas diferenciales que distingan entre empresas productivas y rentísticas. Esto buscaría elevar la tasa de tributación de 21,3 % y hasta el 28 %.