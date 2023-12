¿Cuánto tiempo dura la pasta cocida en el congelador?

Cocinar la pasta y conservarla en el refrigerador para volverla a utilizar un tiempo más adelante es una costumbre que con frecuencia se practica en las casas, sin embargo, el hecho de que esté congelada no quiere decir que no tenga una caducidad , por lo que hay que fijarse hasta qué momento es apto su consumo.

¿Es aconsejable congelar la pasta?

Calcular la porción de pasta que se va a consumir para que no quede ninguna sobra es bastante difícil, por lo general, siempre queda un poco que no se va a consumir de inmediato. En ese caso lo mejor es colocarla en un recipiente y colocarla en la nevera, pero si no la va a consumir rápidamente, opte por congelarla fijándose en la fecha en la cual la metió en el congelador.