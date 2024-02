El hábito que tienen los japoneses antes de dormir para despertarse más activos

El sueño es uno de los aspectos más importantes cuando se habla de buena salud . No es simplemente el hecho de acostarse en la cama y cerrar los ojos. La verdad, es que para que el sueño realmente sea reparador es necesario que tanto el cuerpo como la mente descansen y recuperen las energías que se han gastado durante el día.

Beneficios de un sueño reparador

Técnicas de relajación para conciliar el sueño

Hacer masaje hoy no para dormir bien profundo más rápido #medicinaalternativajaponesa

Pero esta no es la única técnica de relajación que se puede aplicar a la hora de conciliar el sueño. De acuerdo con los estudios de la Sociedad Española de Neurología; de Mayo Clinic, Relaxation Techniques for Health, y el National Center for Biotechnology, otro de los métodos que funcionan para este fin es el de la respiración profunda.