El jugo natural con el que se puede regar el árbol de jade para que florezca

¿Qué significa tener un árbol de jade en casa?

El jugo natural que ayuda a que el árbol de jade crezca y florezca

El árbol de jade no necesita de grandes cuidados, pero sí es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones para que sus hojas permanezcan siempre con ese color verde que lo caracteriza.

Lo ideal es mezclar una parte de jugo de este cítrico con tres partes de agua y luego regar la planta una vez al mes. No es necesario agregar dosis muy altas y sobre todo, verifique que no queden charcos para que no se dañen las raíces.