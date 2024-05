El potente líquido que sirve para eliminar las manchas de la pantalla del televisor

Limpiar las pantallas de los dispositivos tecnológicos puede ser todo un desafío porque los resultados no siempre son efectivos. Estas pantallas pueden ensuciarse con marcas dejadas por las huellas dactilares o acumular polvo y suciedad con el tiempo.

Una de las recomendaciones frecuentes de los expertos es evitar el uso de productos químicos como el amoníaco, acetona, alcohol etílico, cloruro de metilo, entre otros, puesto que pueden resultar abrasivos y dañar la pantalla por completo. Además, se aconseja no utilizar pañuelos, papel toalla ni limpiacristales.

A menudo se pasa por alto estas indicaciones, lo que conduce a un fácil deterioro de las pantallas de los televisores y, en cierta medida, acorta su vida útil. No obstante, seguir algunos trucos sencillos puede hacer que esta tarea sea más fácil y menos exigente, dejando el televisor como nuevo sin comprometer la calidad de la imagen.

Luego, se rocía la mezcla sobre la pantalla a una distancia de aproximadamente 20 centímetros y se extiende por toda la superficie con movimientos circulares utilizando un paño de microfibra para evitar rayones. Es importante no aplicar una cantidad excesiva de líquido porque podría afectar los resultados. Además, no se recomienda sustituir el vinagre por otro producto, dado que los efectos podrían no ser los mismos.