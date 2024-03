El truco casero para desinfectar la lechuga y evitar parásitos

De no hacerlo, uno de los mayores riesgos que enfrentan las personas al consumir verduras que no han sido desinfectadas es la posibilidad de contraer bacterias como la salmonela. Estas bacterias pueden llegar a la lechuga a través de la contaminación cruzada, como señala el portal web Mejor con Salud. Aunque no provienen directamente del vegetal, pueden transmitirse a través de alimentos como la carne, el pollo o los huevos, que suelen utilizarse como acompañamiento en ensaladas.