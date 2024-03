Estas son las mejores horas para usar la lavadora

Lavadora que no centrifuga. | Foto: Getty Images

1. Horas de menor demanda de energía

Por lo tanto, utilizar la lavadora durante las horas de menor demanda de energía puede ser beneficioso desde el punto de vista económico. En la mayoría de los casos, las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6:00 a.m. a 8:00 a.m., y las horas de la tarde, alrededor de las 10:00 a.m. a 3:00 p.m., suelen ser momentos de menor demanda eléctrica. Aprovechar estos períodos puede ayudar a reducir el costo total de la factura de electricidad.