El truco para reconocer si una joya es de oro

Uno de los grandes problemas del oro, así como sucede con la plata, es que en diversas ocasiones cuesta mucho diferenciar si una joya es real o falsa. Pero eso ya no será un problema, ya que, la plataforma digital El Español resaltó algunos trucos que son definitivamente infalibles para reconocer si una pieza es de oro puro.

Trucos para reconocer si una joya es de oro puro

1. “ Normalmente, las piezas de oro tienen una marca que indica la pureza de este o los quilates que tiene. Si no encontramos la marca grabada que nos indica que la pieza es de oro, posiblemente se haya desgastado o sea una pieza falsa. ¡Ojo! El hecho de que exista ese grabado no indica al 100 % que la pieza sea auténtica, las piezas falsas a veces incluyen también este grabado para engañar al futuro comprador”, señala la plataforma.

2. Otro de los grandes trucos que se utilizan para comprobar si una joya es de oro es el test del imán. Para este no sirve un imán pequeño, se necesita un imán grande y potente. El oro no es un material con poder magnético, por lo tanto, si se pega al imán o tan solo se acerca, se puede decir que no es oro. Es de resaltar que este test también sirve con las joyas de plata.