¿Es recomendable comer sardinas en lata? Esto dice la ciencia

En la lista de componentes que tiene este producto se encuentran vitaminas del grupo B, calcio, vitamina D, yodo y proteínas; pero es importante saber que contienen purinas de forma natural, por lo que se recomienda no abusar de su consumo, pues este es un compuesto que puede incrementar los niveles de ácido úrico.

Una opción saludable

Es habitual que algunos consumidores prefieran reemplazar, por ejemplo, la carne roja por este producto con el fin de que no falte la proteína en su alimentación, pues esta resulta ser una opción económica y práctica a la hora de hacer diferentes preparaciones.

Científicos de la Universidad de Harvard indican que las sardinas enlatadas son una alternativa saludable, siempre y cuando no se consuman en exceso debido a su contenido de yodo . También es importante verificar la fecha de caducidad y la cantidad de conservantes químicos que se encuentran en cada una de las porciones.

Así las cosas, si bien es un producto que puede consumirse y es recomendable hacerlo, lo ideal es que se haga en momentos puntuales y siempre que no se tenga el colesterol muy alto. En cualquier caso, también es importante tener presente que los productos en lata no deberían utilizarse para reemplazar las propiedades nutricionales que aportan los alimentos frescos y, en caso de hacerlo, optar por aquellos bajos en sal y que no se conserven en aceite.