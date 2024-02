La psicología revela el truco para saber si le cae mal a una persona

Las relaciones sociales, en muchos casos y por diferentes razones, pueden llegar a ser realmente complejas. No siempre se compagina con los compañeros de trabajo o de estudio, y esto puede llegar a ser problemático.

Por eso, a algunos individuos les caen mal algunas personas. Pero, ¿cómo se hace para saber si se le cae mal a alguien? Pues bien, el sitio web El Clarín reseñó una publicación de PsicologíayMente en la que se mencionan algunas actitudes que pueden indicar esto. Estas son:

Truco para saber si le cae mal a una persona

1. Evita el contacto visual. “Uno de los lenguajes no verbales que ayudan a identificar el desagrado de una persona es cuando evita el contacto visual. Y es que cuando alguien no nos cierra o nos cae mal, cuesta sostenerle la mirada o prestar atención a lo que diga, haciéndonos sentir incómodos o tensos. Aunque esta pista no siempre aplica, hay individuos más tímidos que les cuesta sostener el contacto visual, o bien puede pasar que alguna vez la persona se distraiga cuando le hablamos, y no está mal. Por eso es importante fijarse en las demás señales antes de sentenciar algo”, dice.

Señales de que le cae mal a una persona. | Foto: Getty Images

2. No le interesa su opinión. Cuando no se le agrada a una persona, esta no se suele interesar en su opinión o su punto de vista. Incluso, puede hasta ignorarlo cuando esté hablando de un tema en particular. No hay que perder tiempo allí, ninguna conversación va a fluir.

3. No quiere verlo. “Cuando alguien nos cae bien, tenemos ganas de verlo o compartir tiempo de calidad. Si bien cada uno tiene su propia vida y responsabilidades, hacemos un espacio para poder pasar tiempo con el otro. Esto no sucede cuando no le gustas a alguien. Si la persona busca siempre excusas para no quedar, es que simplemente no le agradas”.

4. Su lenguaje corporal se mantiene a la defensiva. Otra de las grandes señales que indica que no se le cae bien a una persona es que cruza las piernas o los brazos cuando se intenta entablar una conversación determinada. Es una señal de incomodidad.

5. Sonrisa forzada. “Hay grandes actores que saben camuflar muy bien cuando alguien no le gusta, pero casi siempre los pequeños detalles los terminan delatando. Uno de ellos es la sonrisa forzada, esa sonrisa de punta en punta que parece hasta sarcástica o burlona. Cuando alguien te sonría de esa forma, significa que prefiere mantenerse cordial pero no le caes bien”, sentencia el portal.