Lengua de suegra: ¿por qué no se debe poner en la sala de la casa?

Decorar con plantas está de moda y son muchos los hogares en los que estos elementos han ganado relevancia, no solo por los colores y estilos que aportan, sino también por los beneficios que se dice brindan algunas de ellas.

Si bien estas no son metas que se logran solo con poner una planta en la casa, lo cierto es que para filosofías como la del Feng Shui, suelen ser de gran ayuda. Una de las matas que más llaman la atención y que con frecuencia se ve en los hogares es la lengua de suegra o espada de San Jorge.

En ese sentido, el Feng Shui supone que no solo las acciones y los pensamientos influyen en lo que sucede con las personas, sino que también tiene mucho que ver el espacio que las rodea y los objetos que en se encuentran en el entorno. En lo relacionado con la lengua de suegra, esta técnica contiene algunas sugerencias sobre en dónde debería ponerse en la casa y en dónde no; pues no todos los espacios son adecuados para esta planta y es posible que genere efectos contrarios.