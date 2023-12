No basta con lavarlo: el truco casero para desinfectar un cepillo de dientes

Cepillarse los dientes 3 veces al día, después de cada comida, es una práctica que toda persona debe realizar si quiere mantener su salud bucal. Sin embargo, no basta solo con lavarse de la forma adecuada, es necesario tener en cuenta cuáles son los cuidados que se deben mantener para que el cepillo permanezca limpio y no sea foco de microorganismos.

¿Cómo cuidar el cepillo dental?

Lo mejor es tener un sitio en donde su cepillo no entre en contacto con el de otro miembro de la familia. Sobre todo, hay que tener cuidado cuando alguien en la familia tiene una enfermedad o presenta un estado gripal, para que el cepillo de la persona enferma no entre en contacto con los de los demás.

Por otra parte, no hay que olvidar que, de acuerdo a las recomendaciones de los odontólogos, cada 3 meses es necesario cambiar el cepillo de dientes. Después de este tiempo, la efectividad de las cerdas no es la misma y, por lo tanto, los dientes no quedarán bien limpios.