Planta de jade: ¿cómo distinguir entre una planta hembra y una macho?

Aunque a muchas personas les cause sorpresa o les parezca curioso, el mundo de las platas de interior también se divide por géneros, al igual que los seres humanos y los animales, motivo por el que los árboles de jade se pueden ver diferentes entre ellos, pese a que son de la misma especie.

No obstante, sin importar el género de esta planta, no deja de ser una de las suculentas más populares del mundo de la jardinería debido a que se le atribuye el poder de la suerte y la magia como grandes dotes según el Feng Shui, atrayendo también la prosperidad y la abundancia donde quiera que se encuentre.

De esta suculenta existen más de 1400 variedades, según el portal El Mueble, donde además se afirma que su proceso de crecimiento no requiere de muchos cuidados, pero esto no quiere decir que no se le deba dar relevancia a ciertos aspectos como el riego o el espacio en el que permanece, siendo el más adecuado un lugar donde pueda tener un clima intermedio, donde ni el sol le afecte, pero tampoco permanezca en una zona demasiado húmeda y fría.