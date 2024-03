¿Por qué en Uruguay no se celebra la Semana Santa?

Si bien estas fechas se celebran en muchas partes del mundo, también hay algunos países en donde no se conmemoran. Este es el caso de Uruguay.

Esta es la única nación de Latinoamérica en donde la Semana Santa no se lleva a cabo. Este país eliminó esta celebración de sus festivos y calendarios mediante una ley promulgada en el año 1919, como parte de un proceso de secularización de los feriados religiosos. Allí, la Semana Mayor ha sido sustituida por la Semana del Turismo.

Así las cosas, la separación entre el Estado y la iglesia, establecida en la Constitución de 1919, garantizó la libertad de culto y condujo a que no se celebren fechas religiosas como la Navidad y la Semana Santa, ni tampoco el día de Reyes Magos.

Otros países en los que no se celebra Semana Santa

Si bien en América Latina, Uruguay es el único país en donde no se celebran estas festividades; en el escenario global, hay otras naciones que por sus tradiciones culturales o creencias religiosas principales no celebran la Semana Santa.

Por ejemplo, esto ocurre en países como Japón, Corea del Sur y China, donde el cristianismo no es la religión mayoritaria y, por tanto, no se realizan estas celebraciones. Lo mismo sucede en Mongolia, con una predominancia budista, y en naciones de mayoría musulmana como Uzbekistán y Kazajistán. En otros lugares como Ghana, a pesar de la libertad de culto, las celebraciones de Semana Santa no son muy extendidas.