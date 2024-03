La oración para atraer la prosperidad y el perdón en Semana Santa

Jesús, te damos gracias por permitir que nuevamente podamos reunirnos para celebrar Semana Santa como familia, todos unidos, perdonando las ofensas que a lo largo del último año hemos cometido entre nosotros. Pese a todo esto, ponemos siempre primero el amor que nos une, siguiendo siempre tu ejemplo de perdón y reconciliación, para tener siempre un corazón limpio, un corazón noble que se parezca a ti, porque aunque no podamos ser perfectos, queremos seguir tus pasos de humildad, perdón, reconciliación y amor.

Señor, perdona todos los pecados que hemos cometido hasta el momento, porque sabemos que con ellos hemos ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y caer en los mismos errores que vienen del pasado, los cuales han manchado de alguna manera la relación que tengo contigo. Quiero seguir siendo un ejemplo tuyo en la tierra, un ejemplo de amor, de reconciliación, para que así como tú perdonas mis errores, yo pueda perdonar a las personas que cometen fallos conmigo.

Te entrego mi familia, mis padres, mis hijos, el alma de las personas que no pueden estar con nosotros en este mundo terrenal, pero que de alguna manera nos están cuidando, estando a tu lado. Te doy mi vida, para que me uses como instrumento de tu amor cada día, amén.