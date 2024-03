Semana Santa: actividades para realizar en casa con los hijos

Si no hay plan para disfrutar fuera de casa durante estas vacaciones de Semana Santa, ¡no hay problema! Por fortuna, existen varias actividades que se pueden realizar en familia sin necesidad de salir y que resultan bastante divertidas y efectivas para fortalecer el vínculo entre sus integrantes.

Por eso, si no es posible viajar por compromisos laborales no hay lío. De acuerdo con Vanessa García, representante del campo de Psicología de la Salud del capítulo Bogotá y Cundinamarca de Colpsic, “si bien, el tiempo libre puede ser una oportunidad para reconectar en familia, también puede ser perjudicial si no se regula, debido a los excesos de tiempos en pantallas, videojuegos y sedentarismo a los que con tanta facilidad propenden los menores sin supervisión”.