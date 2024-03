El poderoso ritual del zapato para atraer fortuna

Dinero en el zapato

Según el sitio web Oh Lalá, una vez se tenga el papel a la mano, se escriben frases positivas que refuercen la relación con el dinero y la prosperidad. Por ejemplo: “El dinero fluye hacia mí fácilmente y en abundancia” o “Atraigo oportunidades financieras positivas”. Se trata de un tema de confianza y fe de que las cosas se darán y de creer lo que se está afirmando.

No obstante, es importante tener claro que el dinero y la fortuna no llegan como por “arte de magia”, sino que estas prácticas deben ir acompañadas de esfuerzo y el deseo permanente de avanzar y crecer en búsqueda de la prosperidad, pues quedándose quieto en casa, por ejemplo, no permitirá lograr lo que la persona se propone.