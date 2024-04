¿Qué siente un gato cuando un humano lo abraza?

¿Qué siente un gato con un abrazos?

Por otro lado, algunos gatos pueden no disfrutar tanto de los abrazos, ya que pueden sentirse atrapados o incómodos con la cercanía física. Los gatos son animales muy sensibles y pueden percibir el abrazo como una amenaza, especialmente si no están acostumbrados a este tipo de contacto. En estos casos, es importante respetar la comodidad y los límites del gato y no forzar el abrazo si el animal muestra signos de incomodidad o estrés.