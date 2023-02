¿Los gatos pueden amar? Ocho señales de que un felino siente aprecio hacia su dueño

Según datos de Ecology Global Network, se calcula que en el mundo existen unos 600 millones de gatos entre los felinos domésticos, callejeros y los que viven en refugios. Esto quiere decir que los gatos son uno de los animales de compañía más populares del mundo.

A diferencia de los perros, los gatos no son tan explícitos con sus muestras de cariño y no buscan el contacto físico de manera autónoma. Pero el vínculo entre los felinos y sus dueños se puede evaluar como positivo o negativo por diferentes comportamientos:

1. Ronronea

Para muchos sería bastante obvio decir que los gatos ronronean cuando están felices, pues casi siempre emiten este característico sonido vibrante cuando están tirados en un rayo de sol o cuando reciben caricias. Esto implica que si un gato ronronea en presencia de un humano, es porque se siente cómodo.

Pero adicionalmente, en el 2020, se demostró que un gato puede identificar si su dueño se encuentra molesto o triste y puede buscar activamente cambiar este estado de ánimo. Los resultados publicados por la revista Animals demostraron que los gatos generan representaciones mentales del estado emocional de sus compañeros sociales (humanos) e intentan cambiarlos activamente por medio de caricias, ronroneos y otras herramientas sociales.

2. Lame y ‘acicala’ al humano

El proceso de acicalamiento es un ritual de cercanía e intimidad que muchos grupos de mamíferos realizan y los gatos no son la excepción. Esto quiere decir que si un gato busca lamer o ‘acicalar’ a un humano es porque lo ve como parte de su manada o núcleo social.

Además, los gatos tienen glándulas aromáticas en sus mejillas para marcar su territorio y este incluye a los humanos. Si se recuestan o restriegan en ellos, están liberando feromonas para marcarlos como suyos.

3. Lo persigue a todos lados

A pesar de ser catalogados como animales poco cariñosos, los gatos sí pueden generar un vínculo bastante fuerte con los humanos. Esto se traduce en que les gusta estar en la presencia de sus dueños para mantenerlos en su rango de visión.

Según la revista Society & Animals, esto es un comportamiento de supervivencia. Si los gatos pueden ver a sus crías, compañeros o humanos significa, en su cerebro felino, que pueden protegerlos de cualquier amenaza.

4. Le lleva regalos

Es bastante conocido el hecho de que los gatos llevan regalos -casi siempre presas pequeñas- a sus dueños cuando los sienten como parte de su manada. Este comportamiento es muy similar al que demuestran los felinos más grandes con sus manadas y crías: comparten la comida que cazan para que todos puedan sobrevivir.

5. Muestra la barriga

Normalmente los animales buscan sobrevivir, es decir que evitan estar vulnerables frente a amenazas. Esto incluye proteger zonas sensibles de sus cuerpos y la barriga de los gatos es una de ellas.

Por eso, si un gato voluntariamente se duerme patas arriba o se tira mostrando la barriga enfrente de los humanos, significa que confía en ellos. Tiene la confianza para mostrarse vulnerable y sabe que no corre peligro. Esto también explica por qué odian que los acaricien en estas zonas.

6. Levanta la cola

Si un gato levanta la cola cuando se acerca a un humano significa que confía en él y de hecho se alegra de verlo. Esto también tiene que ver con razones evolutivas, pues si el gato viese al humano como una amenaza haría todo lo posible para pasar desapercibido.

Además, según el libro The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, los gatos tienen glándulas aromáticas en la parte trasera de su lomo, por lo cual es posible teorizar que los gatos alzan la cola y se recuestan contra las piernas de los humanos para marcarlos con feromonas.

7. Duerme con el humano

Al igual que mostrar la barriga, dormir en presencia de un humano es señal de que el gato se siente seguro en su compañía. Además, según un estudio publicado en el 2022, cuando un gato busca el contacto físico de su dueño para dormir significa que lo ve como un miembro de su núcleo social que le transmite seguridad.

8. Da masajes

Si el gato ‘amasa’ con sus patas a su dueño, según Nature’s Variety, es un comportamiento especialmente reservado para situaciones de gran relajación y bienestar para el felino. Este movimiento rítmico de sus patas delanteras proviene del movimiento que hacen las crías para estimular la salida de leche de su madre.

Día Internacional del Gato

El 20 de febrero se celebra uno de los tres días dedicados a los pequeños felinos durante el año. Las otras fechas que están dedicadas a su existencia son el 8 de agosto y el 29 de octubre.

La celebración del 20 de febrero surgió como un homenaje a Socks, el gato que pertenecía a Chelsea Clinton, hija del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. Este felino se hizo bastante popular en la nación norteamericana durante el gobierno de Clinton entre 1993 y 2001. Socks falleció el 20 de febrero de 2009 y fue tanta su fama que un grupo de organizaciones animalistas solicitaron que dicha fecha se catalogara como el Día Internacional del Gato.