¿Qué significa que un huevo flote en el agua?

¿Cómo comprobar la frescura de un huevo?

Para comprobar la frescura de un huevo solo se necesita tener un recipiente con agua al lado . Coloque el huevo dentro de la vasija y observe si este flota o no, y ahí obtendrá la respuesta.

¿Por qué un huevo puede flotar?

Dicha cámara actúa como si fuese un flotador, elevando el huevo hasta la superficie cuando se sumerge en agua. Por eso, el huevo flota si es de varias semanas y es precisamente en ese momento en el cual no es aconsejable su consumo.

Pero si no se encuentra fresco, es probable que su poder alimenticio se disminuya y, por lo tanto, ya no aporte tantos beneficios, así no esté dañado.