¿Quiénes están más propensos a tener canas?

Y aunque las canas van apareciendo a medida que se envejece, la edad no es el único factor que influye en la aparición de las mismas. Es así como el estrés, la angustia y la ansiedad inciden en la aparición de signos de la edad que afectan la piel y el pelo y entre ellos se encuentra la aparición de canas.

Aunque las canas van apareciendo a medida que se envejece, la edad no es el único factor que influye en la aparición de las mismas. | Foto: Getty Images

Las razones por las que aparecen las canas

Por otra parte, no existe una edad exacta en la cual las personas comienzan a tener sus primeras canas, de ahí que hay personas jóvenes con canas.

Aunque no se puede revertir la aparición de las canas, lo cierto es que cada vez se ponen más de moda los looks con el pelo blanco, incluso en personas jóvenes a quienes no les ha aparecido aún una gran cantidad de canas.