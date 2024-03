¿Por qué no debería arrancarse las canas desde la raíz?

Si bien algunas personas aceptan con agrado la aparición de canas, muchas otras no las ven de manera favorable y optan por tratamientos para oscurecerlas o eliminarlas por completo. Sin embargo, más allá de estas opciones, algunas personas consideran la práctica de arrancar los mechones de cabello como una solución más sencilla. ¿Pero qué tan saludable es este método?

¿Qué pasa si se arranca las canas?

Existe un mito que sugiere que arrancarse las canas puede provocar que crezcan aún más. No obstante, esto no es cierto, dado que al sacar un cabello, el folículo piloso simplemente genera uno nuevo, que no necesariamente será de color claro o gris.