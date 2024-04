Tres aceites para agregar al champú y acelerar el crecimiento del cabello

Aceite de jojoba

Según el Institute for Integrative Nutrition, el aceite esencial de jojoba es rico en vitaminas E y C, además de algunas del grupo B, zinc y cobre, nutrientes que mantienen el cabello nutrido e hidratado. El aceite de jojoba suele ser un ingrediente de los acondicionadores e hidratantes capilares, ya que protege contra la rotura del cabello, las puntas abiertas y la sequedad general.

Además, no es comedogénico, lo que significa que no obstruye los poros, por lo que es un gran recurso si se tiene el cuero cabelludo seco y propenso a la caspa, dos factores que debilitan pelo.

Aceite de romero

La mencionada fuente indica que se ha demostrado que un ingrediente activo del aceite esencial de romero, el ácido carnósico, cura las lesiones nerviosas, una de las causas de la caída del cabello. En el estudio titulado “Rosemary oil vs minoxidil 2 % for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial”, se comparó el aceite esencial de romero con el Rogaine (un tratamiento comercialmente popular para la caída del cabello); los resultados mostraron que el aceite era tan eficaz como el producto comercial en cuanto a la caída del cabello y más eficaz para tratar el picor del cuero cabelludo.