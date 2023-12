Tres cosas que no se deben tener en la cocina porque atraen desgracia

Para ello, el portal Panorama Web , recomendó tres cosas que no deberían estar en la cocina y que podrían estar convirtiéndose en un ‘imán’ de tristezas, pobreza, rupturas y desgracias .

¿Cuáles son las cosas que no se deben tener en la cocina?

Alacenas desorganizadas y con suciedad

Por el contrario, en caso de no tener un lugar designado para el almacenamiento de cada tipo de alimento, lo ideal es no dejarlo amontonado, sino procurar que todo tengan un sitio, dentro de lo posible. Además, las malas condiciones de la alacena podría ser un detonante de posibles fugas de dinero en gastos imprevistos.

Botes de basura llenos y saturados

Dejar los botes o canecas de basura a rebosar no es una buena opción. Lo ideal es evitar que los desperdicios de comida y empaques se acumulen al límite, ya que puede provocar insectos, además de una energía contaminada que lo único que hará será volverse un imán de las rupturas, no solo a nivel sentimental sino laboral.

Lo recomendable es que la basura sea sacada al chute , al menos 3 veces por semana o si es posible, una vez al día para que no sea necesario tener que esperar todo el mes a que ya no quepa ni un solo elemento más en el bote.

Escobas y trapos viejos

Sin duda, uno de los elementos más importantes para el aseo y la limpieza energética son las escobas, ya que son los encargados de quitar no solo la suciedad del piso, sino también ‘barren’ la mala vibra. “Por lo que una escoba desgastada y vieja solamente reparte energía no positiva al hogar, en lugar de expulsarla. Eso causaría que no avances económicamente y todo se estanque en tu vida”, precisó la fuente citada.