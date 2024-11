"Me siento huérfana en esta comisión, quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe y que lo extraño. Soy ministra pero también persona, y como tal, tengo sentimientos de agradecimiento con él. Debo decirles que el Senado perdió a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida", dijo. Vale recordar que Alicia Arango fue la secretaria privada del entonces jefe de Estado, entre el 2002 y el 2010.