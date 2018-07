A

Los males de Germán Vargas Lleras

Después de las elecciones, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo una larga inactividad en redes sociales que llegó a su fin con un mensaje en el que contó que se está recuperando de una gripa. "Invito a todo el mundo a que tome precauciones frente a la influenza y a que se vacune", dijo en su primera publicación después de su reacción a los resultados de la primera vuelta, el 28 de mayo. Pero ese no es lo único mal que lo tenía alejado de internet. La derrota de los comicios lo afectó, pero eso no impidió que bromeara sobre sí mismo por haber quedado en el cuarto lugar de la contienda. "A mí me tuvo nueve días en la lona, sumado al knock-out electoral casi no me repongo", continuó en el mensaje que ha fijado en su perfil de Twitter y que ha sido recibido por sus seguidores también con buen humor.

Invito a todo el mundo a que tome precauciones frente a la influenza y a que se vacune. A mí me tuvo nueve días en la lona, sumado al knock-out electoral casi no me repongo. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 13 de junio de 2018