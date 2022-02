Confidenciales “A defender la democracia y la libertad”: Mario Hernández a empresarios

La contienda por la Presidencia de la República se acerca a su fin. El próximo 29 de mayo los colombianos deberán salir a votar por la persona que quieren que llegue a la Casa de Nariño para reemplazar al presidente Iván Duque.

Por su parte, el empresario Mario Hernández ha sido uno de los personajes más activos en la carrera electoral, expresando su preocupación por un eventual gobierno de izquierda en el país.

Precisamente, este 18 de febrero el fundador de la reconocida marca que lleva su nombre hizo una invitación a través de su cuenta de Twitter a sus colegas de la industria empresarial, a quienes exhortó a ejercer su derecho al voto.

Cuénteme cuantos países de izquierda han tenido éxito y cuál es resultado cómo está la gente ? — Mario Hernandez (@marioherzam) February 17, 2022

“Empresarios todos a defender la democracia y la libertad”, escribió Hernández, que además advirtió que quienes no salieran a sufragar no podrían lamentarse en un futuro. “A votar, después no chillen”, finalizó el empresario.

Sus seguidores han respondido al trino, que ya tiene más de 2.500 me gusta y 740 retuits, haciendo alusión al objetivo que el mismo Hernández defendió en otro mensaje en días pasados: evitar que un líder de izquierda se posesione como mandatario de los colombianos.