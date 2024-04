Vaca antioqueña: tres de los congresistas demandados no habrían donado directamente

En medio del alboroto que se generó al conocer que algunos congresistas fueron demandados por donar dineros para recaudar fondos para la construcción de las vías 4G en Antioquia, se conoció que no todos los demandados habrían entregado realmente el dinero, pese a que habrían manifestado lo contrario en sus redes sociales.

El tema salió a relucir luego de que la defensa expusiera los argumentos del por qué la acción jurídica no debería prosperar. El primero de ellos es que los aportadores en la vaca no han participado en ningún contrato estatal, pues nunca han estado frente a ningún contrato y un negocio jurídico perfeccionado.

Y en el caso de los congresistas Andrés Guerra, Esteban Quintero y Jhon Jairo Berrío, no habrían dado dinero a la vaca o por lo menos no directamente, pese a que las publicaciones en las redes sociales dieran a entender lo contrario.

Antioquia unida es fuerte Nos unimos a #LaVacaPorAntioquia , no solo para demostrarle al Gobierno Nacional, que somos un pueblo imparable si no para para fortalecer nuestros lazos como región. Entre todos, sin mirar quien puso más o menos, estamos enfocados en reunir los recursos… pic.twitter.com/CfAdSwQWKJ

En los argumentos dados por la defensa del congresista Andrés Guerra, aseguran que de las cuentas bancarias que él tiene, una en el Banco Occidente y otra de Bancolombia, que está bloqueada, no existe ningún aporte voluntario que provenga de su peculio.

Vamos ANTIOQUIA….. Símbolos de una región libre, honesta, altiva, pujante. decidida. Si Antioquia resiste Petro no insiste…. #oposiciondemocratica . Con la fe intacta pic.twitter.com/VYcORj6uhO

Otros de los congresistas que no habrían entregado el dinero o lo habrían hecho a través de terceros son Esteban Quintero, quien no tendría cuenta activa en Bancolombia y Jhon Berrio quien con certificado bancario en mano estaría argumentado que no existe aporte voluntario de su bolsillo.