Vaca antioqueña: gobernación ya está haciendo reintegros de dinero a congresistas demandados

El representante a la Cámara, Juan Espinal, confirmó que el dinero fue devuelto: “Hoy recibí el reembolso. Me rechazaron el aporte, como lo anunció el gobernador esta semana”. Él también había realizado la consignación el mismo día que Holguín.

Cabe recordar que tan pronto se enteró el gobernador de la acción jurídica, dijo: “Desde la Gobernación de Antioquia están convencidos de manera jurídica que la iniciativa no constituye ningún contrato. “Si llegara, en criterio de algunos, a constituir un contrato, no se ha perfeccionado, porque no hemos aceptado el recurso y, en consecuencia, tampoco lo hemos incorporado al presupuesto del departamento de Antioquia”.