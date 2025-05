A Gustavo Petro le suena la posible candidatura presidencial de Carlos Amaya

El presidente Gustavo Petro tiene un problema: no hay un candidato fuerte en el petrismo que enarbole sus banderas en la próxima campaña presidencial. El círculo más cercano al mandatario le ha hecho saber que ninguno de sus alfiles podría ser una carta ganadora para enfrentarse a quien represente el antipetrismo en la contienda del próximo año. Aunque Gustavo Bolívar es quien mejor registra en las encuestas, Petro no se siente cómodo con esa candidatura y cree que el director del DPS sería derrotado fácilmente. Ahí podría desatarse un conflicto en los próximos días. Hoy, a Petro le suena la posible candidatura del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien estaría pensando en renunciar para aspirar a la Casa de Nariño, y recogería votos no solo en la izquierda, sino también en sectores de centro. Eso sí, hay un debate jurídico inmenso sobre una posible inhabilidad para ser candidato.