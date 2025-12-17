A Petro le cuestionaron el uso de sus gafas negras y su respuesta fue contundente: “deje de calumniar”

El pasado lunes, 15 de diciembre, el presidente Gustavo Petro lideró la ceremonia de ascensos de mayores a tenientes coroneles de la Policía Nacional.

Al evento, llevado a cabo en la Escuela General Santander, en Bogotá, el presidente Petro llegó luciendo unas gafas negras. Por lo tanto, en las redes sociales, le cuestionaron el uso de este accesorio, a lo que el jefe de Estado no dudó en responder tajantemente.

“Jajajajajajja. No hermana si el sol llega de frente debo ponerme las gafas oscuras por orden médica, porque sufro de resequedad en los ojos por haber usado durante más de dos décadas siendo niño y adolescente lentes de contacto. Así que deje de calumniar”, respondió el presidente Petro a quien le cuestionó en X el uso de las gafas en medio de dicha ceremonia.

Publicación del presidente Petro Foto: Cuenta en X: @petrogustavo