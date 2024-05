“Además de incompetente es un mentiroso”: Peñalosa tras críticas de Petro al TransMilenio de la Avenida 68

El presidente Gustavo Petro criticó este miércoles las obras de TransMilenio de la troncal de la Avenida 68 en Bogotá. A través de su cuenta de X, el mandatario cuestionó que no se implementara un tranvía en este corredor vial.

“Petro, usted además de incompetente es un mentiroso. Nunca hubo una APP de tranvía para la 68. ¿Por qué no hizo usted el tranvía en la 68? No fue capaz de hacer ningún tranvía de los que habla; como tampoco fue capaz de contratar el Metro. Nosotros sí. Usted trató de hacer una troncal de TransMilenio en la Boyacá; su IDU la diseñó (mal). Como eran mediocres, como los que ahora tiene en el gobierno nacional y lo demuestran todos los días, no fueron capaces de contratarla”, dijo.