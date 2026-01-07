Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Buscan poder ayudar con el medio ambiente.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 6:39 p. m.
Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.
Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X, sobre la entrega de 41 motocarros eléctricos a bicitaxistas de la zona de Puerto Mocho, uno de los sectores que ha crecido en temas de turismo.

“Entregamos 41 vehículos para dignificar la labor de quienes, día a día, transportan a los turistas que llegan a nuestras playas. Con una inversión de casi $500 millones, estos motocarros son amigables con el medio ambiente y pueden recorrer una distancia aproximada entre 70/120 kilómetros, con un tiempo de carga entre 5 y 6 horas“, dijo el mandatario.

El mandatario de los barranquilleros precisó que lo que buscan es poder ayudar a dinamizar la economía de las familias de este sector, que recibe miles de turistas por la playa de Puerto Mocho y la zona gastronómica de Las Flores.

