Alcalde de Soacha, Cundinamarca, se compromete a terminar el Centro de Bienestar Animal que se estaba convirtiendo en un ‘elefante blanco’

Sin embargo, se evidenció que la obra quedó en abandono y que la administración pasada no culminó con lo prometido, por lo que Sánchez aseguró que no dejará que el lugar se convierta en un ‘elefante blanco’.

“Es preocupante y me voy con el corazón roto. No es posible que nos quieran entregar una obra así como está. Todos los presentes teníamos las expectativas de poder recibir el lugar para su funcionamiento, pero es una fachada pintada. No se cumplen los estándares técnicos, lo ejecutado por el contratista tampoco y no se pueden derrochar los recursos públicos de esa forma”, dijo el alcalde.