Andrés Felipe Arias y su esposa Catalina Serrano preparan un viaje soñado

La familia del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias planea un paseo de vacaciones por Colombia tras la decisión judicial que le concedió la libertad al economista por cumplir las tres quintas partes de su condena. Como ya puede salir de su casa sin limitaciones, Catalina Serrano, la esposa, no descarta un viaje con su amado por las carreteras del país en moto. “Es un sueño”, le dijo ella a SEMANA. No tienen la fecha, pues Arias está trabajando como asesor, pero sería pronto. Empezarían por Villa de Leyva, Boyacá, y no descartan que rueden hasta el cabo de la Vela, en La Guajira.