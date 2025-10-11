Suscribirse

CONFIDENCIALES

Archivan investigación contra la senadora Angélica Lozano, por el Metro de Bogotá

El alto tribunal tomó esta decisión al no encontrar pruebas que comprometieran a la congresista.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 6:48 a. m.
Consulta Popular y reforma a la salud
Angelica Lozano senadora | Foto: Guillermo Torres / Semana

La Corte Suprema de Justicia archivó una investigación en contra de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, por presuntos hechos de corrupción en torno al metro de Bogotá. El alto tribunal tomó esta decisión al no encontrar pruebas que comprometieran a la congresista.

Contexto: Isabel Zuleta tendrá que borrar los trinos en los que reveló pantallazos del chat de prensa de Angélica Lozano

La investigación se abrió el 10 de mayo de 2024, teniendo en cuenta una compulsa de copias de la Fiscalía. El nombre de Lozano apareció mencionado en unas interceptaciones telefónicas, como lo reveló SEMANA, y supuestamente como destinataria de pagos indebidos y relacionados con la construcción del metro en la capital del país.

