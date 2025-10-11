CONFIDENCIALES

Archivan investigación contra la senadora Angélica Lozano, por el Metro de Bogotá

El alto tribunal tomó esta decisión al no encontrar pruebas que comprometieran a la congresista.

11 de octubre de 2025, 6:48 a. m.