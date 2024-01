Así reaccionó Gustavo Bolívar a fuerte trino de Jota Pe Hernández contra Piedad Córdoba, tras su muerte

El deceso de la antioqueña, como era de esperarse, generó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, donde varias personalidades de la política nacional le dedicaron algunos mensajes de despedida, mientras que otros comentarios no fueron tan amables, como el que publicó el congresista Jota Pe Hernández.

“Ninguna muerte se celebra. Es un código de grandeza, de clase y de honor. Lo que las personas muertas hicieron en vida será premiado o castigado. El universo es perfecto. Es imposible que el justo no reciba un premio o el criminal un castigo. No se deshumanicen. No involucionen”, expresó Bolívar.