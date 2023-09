Atentos: ministro de Defensa Iván Velásquez reconoció que la periodista Cecilia Orozco, de ‘Noticias Uno’, es “fundadora” de la Corporación Justicia y Democracia

Para Velásquez, es falso que esté inmerso en cualquier acto ilegal, puesto que la Corporación que él fundó y que dirigió durante varios años, antes de ser designado por el presidente Gustavo Petro, como ministro de Defensa, no contrata con el Estado.

Puesto que se ha dedicado a ejecutar acciones con organizaciones no gubernamentales, de Derechos Humanos, para realizar, entre otras, la revisión de la reforma a la Policía Nacional hace varios años. “Ese es uno de los programas que está adelantando esa Corporación todavía en la actualidad”.

Recordó que las entrevistas que le hicieron antes de ofrecerle el puesto de Ministro en el 2022 se realizaron en su oficina de la Corporación Justicia y Democracia. “Entonces, no es un ocultamiento, ahora no es el gran descubrimiento de la existencia de la corporación que, en todo caso, no contrata con el Estado”.