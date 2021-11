Confidenciales ‘Barbarita’ reveló que apoya a la candidata María Fernanda Cabal

El próximo 22 de noviembre el centro Democrático definirá quién será el candidato que represente a esa colectividad en la contienda electoral de 2022. Sin embargo, pese a que aún no está definido, el humorista César Corredor, quien interpreta a ‘Barbarita’, reveló que apoya a la candidata María Fernanda Cabal.

“Mi doctora María Fernanda Cabal, sé que usted va a ser la próxima presidenta de la República y por eso estoy apoyándola y cuente con mi voto, mejor dicho, con lo de los 10 dedos míos que tengo en todas las manos. Yo no sé, no es que sea chismosa, pero dar información no es que sea pecado. Ya sabe que soy Cabal, sumercé es presidente”, señaló ‘Barbarita’ en la publicación realizada en el Twitter de Cabal.

Además, la candidata escribió: “Gracias César Corredor por tu apoyo, vamos firmes y coherentes por Colombia”.

Hay que señalar que en la baraja están Rafael Nieto, Alirio Barrera, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga. No obstante, estos dos últimos, según algunas mediciones y lo que se rumora internamente dentro de la colectividad, serían los más opcionados para quedarse con esa designación.