Cinco frases de Álvaro Leyva que desataron una tormenta. No se salvaron Santos, ni Cristo, ni Gaviria, ni Pastrana

Desde que Álvaro Leyva explicó su polémica propuesta sobre la constituyente, hace ocho días en SEMANA, el país vivió una polvareda política. El exnegociador de paz volvió a encender el avispero este fin de semana con su entrevista con Vicky Dávila para la más reciente edición de portada. Allí se fue lanza en ristre contra todos los que criticaron esa idea. A muchos los encaró y a otros les recordó algunas cosas.

1. “De golpe Santos no leyó”

Juan Manuel Santos, expresidente. | Foto: Foto pantallazo transmisión evento paz

Leyva contestó al expresidente, quien dijo que es “absurda” la idea de una constituyente. “Dice que es cruzar una línea roja, que es “absurdo”. Perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Sí quiero llamarles la atención a los asesores de Santos que no fueron capaces de señalarle que efectivamente él había incluido un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que De la Calle llamó en su momento una constituyente. De tal manera que ahí está clarísimo que a Santos alguien le metió un gol. No fui yo. Tuvo que haber sido De la Calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Le cuento que hablé con el doctor Eduardo Montealegre, gran constitucionalista, y dijo que eso hay que cumplirlo y que eso prevalece en el orden interno. Entonces, no podemos salir con un chorro de babas de que Santos no sabía o no conocía lo que había firmado. Eso la opinión pública no lo puede aceptar”, aseguró Leyva.

Usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo. pic.twitter.com/LsdInsYYPn — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 26, 2024

El expresidente había rechazado que usaran el acuerdo de paz para sustentar la constituyente de Petro. “La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa”, dijo.

Además, resaltó que ese no fue el caso en el acuerdo que firmaron el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. “Una Asamblea Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución”, indicó el exjefe de Estado.

“Si tiene un Premio Nobel, que se vaya a Ucrania, que trabaje con lo que él llama Los Elders, una institución bien interesante, pero, por favor, que nos deje el futuro. Yo soy mayor, pero es que yo he vivido lo que los otros no han vivido y por eso tengo la autoridad suficiente, porque no me he jubilado de esta actividad”, le dijo Leyva.

2. “No sé qué pasa, afortunadamente el alzhéimer no es por cuenta mía. Lo de De la Calle tiene antigüedad”.

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno Santos. | Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

Con esa frase, Leyva se despachó contra el jefe negociador del Gobierno Santos. “Él, por ejemplo, siendo ministro del presidente Gaviria, participó en el bombardeo el día de las elecciones de la constituyente, después de que se había señalado que mandarían a unos negociadores a hablar con la coordinadora guerrillera, a ver si podían entrar o no a la constituyente. A Santos le pido que se encierre allá en su oficina, que saque el acuerdo y que vea la página octava del documento oficial de Naciones Unidas, antes del primer asterisco, donde está esa redacción que lleva al presidente Petro a tener la obligación de cumplir con lo acordado. De tal manera que no me venga con cuenticos, que llevo mucho tiempo. A De la Calle, por temor o por alguna circunstancia, se le olvidó decirle a Santos que eso había quedado incluido. Por Dios, cómo se va a contradecir públicamente, con el país no se puede jugar, y él es autor de esa norma que dice que definitivamente hay que convocar a una constituyente”.

El senador había sido contundente en su posición de rechazo a la Constituyente. “Yo no había querido opinar sobre esto, porque me parecía realmente tan descabellado que no valía la pena, pero en la medida que esto ya subió incluso al nivel presidencial... no tengo interés en polemizar con el presidente, él tendrá sus ideas. Lo que sí quiero es contarles a los colombianos la historia fidedigna y auténtica de este tema en el transcurso de las conversaciones”, indicó.

“Categóricamente, yo, a nombre del Gobierno, dije que esa no era una posibilidad aceptable. Es más, precisamente el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la Constituyente, que siempre estuvo fuera de consideración por parte del Gobierno”, recordó.

3. “Resulta patético”

Juan Fernando Cristo. | Foto: guillermo torres-semana

Contra el exministro Juan Fernando Cristo también hubo dardos: “Mire no más, Juan Fernando Cristo publicó un tuit que dice: “Repitan conmigo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible”. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años (como Santos) aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la Constitución, ahora también lo es. A Cristo se le olvida que citó como presidente del Senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. Y lo señaló precisamente de establecer primero un camino para tumbar a Samper. Cristo afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer presión y diálogo con voceros de grupos terroristas. El mismo Santos explicó que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Lo curioso es que, después de todo, Cristo terminó como ministro del Interior de Santos. En La Habana me pidió que les insinuara a las Farc que no aspiraran a que participaran en el Congreso. Todo para terminar negociando su adhesión a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. Luego, llegó tarde a donde Petro. De tal manera que por eso yo dije que la comedia es finita”, dijo.

“Tengo aprecio por Álvaro Leyva. Fue buen amigo de mi padre. Contribuyó eficazmente al acuerdo de paz. Lamento que la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios”, le respondió Cristo este fin de semana.

“Nunca le insinué a Leyva que sugiriera a las Farc que no participaran en política. Se los planteamos directamente en la etapa de renegociación del acuerdo para facilitar consensos con los promotores del NO. No se consiguió ningún acuerdo en ese tema”, agregó.

4. “Les faltó visión, compromiso, astucia, dedicación e interés”

César Gaviria | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Leyva se refirió a los expresidentes del país como el “sindicato del pasado”. Y aseguró: “En su momento hay que referirse a Gaviria. Él, después de haberme enviado a hablar con los alzados en armas para ver si entraban a una constituyente, quedó en que enviaba a un grupo negociador. En vez de atender su palabra, bombardeó a la coordinadora, a las Farc, el día de la elección de los constituyentes, y después de haber iniciado el proceso de diálogo en Caracas. Se nominó a Manuel Marulanda para que hiciera de vocero de toda la coordinadora ante la constituyente, y De la Calle no permitió que eso se hiciera. Por eso, al final, Cano dice: nos vemos dentro de 5.000 muertos. Y es a partir de esa necedad de De la Calle y del presidente Gaviria que comienzan las masacres, los paramilitares, las motosierras. Luego esa no fue la constituyente de la paz. No nos digamos mentiras, ¿por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? Porque naturalmente les faltó visión, compromiso, astucia, dedicación e interés a unos expresidentes que hoy conforman el sindicato del pasado”.

5. “A mí, Pastrana no me mueve la aguja, para serle franco”

Foto: Sebastián Vivallo Oñate / Agencia Makro / Getty Images. | Foto: Getty Images