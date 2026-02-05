Barranquilla gana Premio Internacional Dubái por temas ambientales: esto dijo el alcalde Char

Este jueves, 5 de febrero, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer que su ciudad ganó el Premio Internacional Dubái a las mejores prácticas de sostenibilidad.

“Entre ciudades del mundo, fuimos reconocidos con el Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development, gestionado junto a ONU-Hábitat, en la categoría de Regeneración Urbana, gracias a dos joyas que hoy nos representan: el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

El mandatario de los barranquilleros sostuvo que la capital del Atlántico compitió con otras ciudades del mundo: “Este reconocimiento fue entregado durante el World Government Summit, frente a proyectos de Portugal, Singapur, Tailandia, China, entre otros, y nos posiciona a nivel internacional como una ciudad sostenible que avanza en la recuperación de su río, su ciénaga y su mar, mientras mejora la calidad de vida de su gente”.