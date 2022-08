Confidenciales “¡Bien, su majestad!”, el trino de Pacho Santos sobre la espada de Bolívar que encendió las redes sociales

En el marco del evento de posesión presidencial de Gustavo Petro, un hecho capturó la atención de los asistentes y de quienes seguían la transmisión desde sus hogares. La primera orden de Gustavo Petro como mandatario de la Nación fue que le trajeran la espada de Bolívar, luego de que el presidente saliente y el entrante protagonizaran un rifirrafe por el uso del arma en el acto protocolario.

Pero ese no fue precisamente el detalle al que se refirió el exembajador de Colombia en Washington Francisco Santos Calderón. A través de su cuenta oficial de Twitter, Pacho Santos comentó y, es más, celebró, que el rey de España Felipe VI no se levantó de su asiento cuando se trajo la espada de Bolívar.

“Hizo bien el rey de España al quedarse sentado frente a la espada de Bolívar. Esa espada tiene en Colombia un símbolo distinto: el del M-19 que asesinó a José Raquel Mercado, líder sindical; secuestró a Álvaro Gómez y se tomó el Palacio de Justicia. ¡Bien, su majestad!”, trinó.

Tras su comentario, la red social se encendió en respuesta, con mensajes a favor y en contra, sobre un hecho que sin duda ha sido motivo de conversación.

“...O porque significa la soberanía de una nación que dejó atrás la tiranía que su majestad representa, al punto que el héroe para varias naciones es el guerrillero subversivo para la realeza española”, escribió uno de los usuarios, refiriéndose a la historia detrás del arma que recuerda a la Independencia del país.

“Como español te digo que aun siendo republicano no considero que el jefe del Estado de España represente ninguna tiranía. En mi país existe una democracia consolidada. No te quedes en el siglo XIX”, contestó ante el mencionado comentario un usuario que aseguró ser español.

“Sí señor, ¡así es! También aplaudo que no se levantara”, comentó otra usuaria.

En esa línea, otra de las respuestas resaltó que la espada solo es el recuerdo de tragedias y sangre derramada. “El zambo Bolívar es un genocida. En 1814 masacró presos españoles indefensos, en 1822 Navidad negra para los pastusos, luego ordena a Santander borrar de la memoria al pueblo pastuso para que no cuenten la verdad.. Y así mucho más.. Esa espada solo significa sangre inocente”, aseveró un usuario.

“Lanzar veneraciones a un rey que lleva en sus espaldas las atrocidades de sus antecesores es una vergüenza”, también escribieron, reprochando el gesto a modo de celebración que realizó Pacho Santos.

“No, él no se levantó porque la espada de Bolívar es símbolo de la libertad de Colombia ante los españoles. Él, a diferencia suya, conoce la historia y, obvio, no le podía rendir homenaje; respeto que las personas no pueden ser igual a su ignorancia”, apuntaron también en las redes sociales.