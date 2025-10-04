Suscribirse

Cambio Radical: ¿cómo serán sus listas al Congreso?

Si Germán Vargas Lleras no aspira a la presidencia, le piden que encabece la lista al Senado. Incluso han pensado en el exalcalde Enrique Peñalosa.

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:53 a. m.
Se espera que en la cumbre de la oposición estén presentes 23 senadores y 32 representantes a la cámara del Centro Democrático y Cambio Radical.
Cambio Radical, partido que enfrenta definiciones clave en la conformación de sus listas al Congreso. | Foto: Logos tomados de X (@CeDemocratico y @PCambioRadical)

A cinco meses de las elecciones al Congreso, Cambio Radical empieza a deshojar margaritas frente a su lista al Senado. En la más reciente reunión de bancada, la mayoría de congresistas pidió cerrar la lista. Y, al menos hasta hoy, varios senadores están dudando si aspiran o no. Carlos Abraham Jiménez, por ejemplo, quiere ser gobernador del Valle.

Contexto: Cambio Radical y el Centro Democrático le reclaman a Gustavo Petro por mensajes estigmatizantes en contra de sus líderes

Antonio Zabaraín decidirá a finales de octubre. Carlos Julio González lo está analizando, mientras que Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, los dos petristas de la colectividad, no aspirarían por Cambio Radical tras las sanciones que les impuso el partido por votar a favor de la Casa de Nariño. Si Germán Vargas Lleras no aspira a la presidencia, le piden que encabece la lista. Incluso han pensado en el exalcalde Enrique Peñalosa. Nada está decidido.

