CONFIDENCIALES
Cambio Radical: ¿cómo serán sus listas al Congreso?
Si Germán Vargas Lleras no aspira a la presidencia, le piden que encabece la lista al Senado. Incluso han pensado en el exalcalde Enrique Peñalosa.
A cinco meses de las elecciones al Congreso, Cambio Radical empieza a deshojar margaritas frente a su lista al Senado. En la más reciente reunión de bancada, la mayoría de congresistas pidió cerrar la lista. Y, al menos hasta hoy, varios senadores están dudando si aspiran o no. Carlos Abraham Jiménez, por ejemplo, quiere ser gobernador del Valle.
Antonio Zabaraín decidirá a finales de octubre. Carlos Julio González lo está analizando, mientras que Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, los dos petristas de la colectividad, no aspirarían por Cambio Radical tras las sanciones que les impuso el partido por votar a favor de la Casa de Nariño. Si Germán Vargas Lleras no aspira a la presidencia, le piden que encabece la lista. Incluso han pensado en el exalcalde Enrique Peñalosa. Nada está decidido.