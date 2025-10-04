CONFIDENCIALES

Cambio Radical: ¿cómo serán sus listas al Congreso?

Si Germán Vargas Lleras no aspira a la presidencia, le piden que encabece la lista al Senado. Incluso han pensado en el exalcalde Enrique Peñalosa.

4 de octubre de 2025, 6:53 a. m.