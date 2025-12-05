Suscribirse

Confidenciales

Cambio Radical llena el Arena Rosse y lanza su lista a la Cámara “por un Cauca sin miedo”: estos son los candidatos y sus perfiles

La lista fue encabezada por el representante Óscar Rodrigo Campo Hurtado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 2:23 a. m.
Cámara de Representantes por el departamento del Cauca.
Aspirantes a la Cámara de Representantes por el departamento del Cauca | Foto: Cambio Radical

Cambio Radical presentó este viernes, 5 de diciembre, su lista abierta a la Cámara de Representantes por el departamento del Cauca, en un acto público realizado en Popayán. La colectividad oficializó la nómina bajo la consigna “Por un Cauca sin miedo”, con la que busca presentarse ante el electorado caucano para la próxima contienda legislativa.

La lista del partido para la Cámara de Representantes por el Cauca está encabezada por Óscar Rodrigo Campo Hurtado, ingeniero civil y exgobernador del departamento, con experiencia en infraestructura y proyectos sociales, y actualmente representante a la Cámara. Lo acompaña Rosalba Joaquí Joaquí, ingeniera agroforestal con trayectoria en gestión ambiental y desarrollo rural, además de esa experiencia política local como concejala y excandidata a la Alcaldía de Popayán.

El evento fue este 5 de diciembre.
El evento fue este 5 de diciembre. | Foto: Cambio Radical

En tercer lugar, está Luis Miguel Zambrano Velasco, politólogo y especialista en Gobierno y políticas públicas, con trabajo en programas de juventud y reintegración social. Cierra la lista Jesús Elver González, químico con formación en medio ambiente, exalcalde de Guachené y concejal de Caloto, con experiencia en educación y desarrollo social.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El escalofriante hallazgo del Gaula de la Policía en medio del rescate del hijo de Giovanny Ayala: un menor asesinado, una fosa y varios secuestrados

2. Asesinato de sacerdote en Pereira: las escalofriantes confesiones del hombre que le disparó y escondió el cadáver en el bosque

3. Caso Zulma Guzmán: aparece domiciliario que entregó las frambuesas con talio y revela quién fue la persona que se las dio

4. Edward Porras confesó por qué no le gusta trabajar con periodistas de otros medios: “Haga su trabajo y le va mejor”

5. Pékerman recordó amargo momento de James Rodríguez en Rusia 2018: le dio consejo clave para el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cambio RadicalCámara de Representantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.