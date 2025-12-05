Confidenciales
Cambio Radical llena el Arena Rosse y lanza su lista a la Cámara “por un Cauca sin miedo”: estos son los candidatos y sus perfiles
La lista fue encabezada por el representante Óscar Rodrigo Campo Hurtado.
Cambio Radical presentó este viernes, 5 de diciembre, su lista abierta a la Cámara de Representantes por el departamento del Cauca, en un acto público realizado en Popayán. La colectividad oficializó la nómina bajo la consigna “Por un Cauca sin miedo”, con la que busca presentarse ante el electorado caucano para la próxima contienda legislativa.
La lista del partido para la Cámara de Representantes por el Cauca está encabezada por Óscar Rodrigo Campo Hurtado, ingeniero civil y exgobernador del departamento, con experiencia en infraestructura y proyectos sociales, y actualmente representante a la Cámara. Lo acompaña Rosalba Joaquí Joaquí, ingeniera agroforestal con trayectoria en gestión ambiental y desarrollo rural, además de esa experiencia política local como concejala y excandidata a la Alcaldía de Popayán.
En tercer lugar, está Luis Miguel Zambrano Velasco, politólogo y especialista en Gobierno y políticas públicas, con trabajo en programas de juventud y reintegración social. Cierra la lista Jesús Elver González, químico con formación en medio ambiente, exalcalde de Guachené y concejal de Caloto, con experiencia en educación y desarrollo social.