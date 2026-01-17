CONFIDENCIALES

Cargos en propiedad: el presidente Petro, a meses de dejar el poder, no logró consolidar un equipo estable de Gobierno

Los encargos se multiplican en ministerios, entidades clave y embajadas, sin nombramientos en propiedad a la vista.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:28 a. m.
Justicia, Ambiente, Inteligencia y la Igualdad figuran entre las áreas con liderazgo provisional.
A siete meses de finalizar su Gobierno, el presidente Gustavo Petro demostró que no es bueno para consolidar equipos, porque varios cargos representativos siguen sin doliente en propiedad. Al presidente le gustan los encargos. Actualmente, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, está en calidad de encargado. También la ministra de Ambiente, Irene Vélez. René Guarín fue designado esta semana como director de la Dirección Nacional de Inteligencia en la misma condición. Entretanto, el Ministerio de la Igualdad está acéfalo tras la salida de Juan Florián. La historia se repite en la Uspec. También las embajadas de Colombia en Nicaragua y en Chile. El listado de puestos por suplir es largo.

