Confidenciales César Gaviria no acepta consensos y le pide a los liberales hundir la reforma tributaria

El expresidente César Gaviria se despachó este martes en una reunión con su bancada, que se reúne para tomar una decisión oficial frente a la reforma tributaria. Fue un encuentro liberal donde el expresidente mide el pulso y pretende confirmar que sigue teniendo su poder mayoritario entre los rojos.

Aunque el Gobierno ha flexibilizado sus posturas y el expresidente Álvaro Uribe ha propuesto cambios sustanciales al proyecto durante la primera ponencia para no retirar la tributaria y perder tiempo, Gaviria insistió que los liberales deben hundirla y que el partido se enterrará si hace acuerdos o contrarreformas.

Aclaró que no pedirá la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como se ha especulado, pero sí afirmó que si el alto funcionario tiene aspiraciones para otros cargos “que se vaya de una vez”.

Gaviria reiteró que no le tiene miedo al Gobierno y no cederá en el hundimiento del proyecto. Sin embargo, deberá enfrentarse con varios congresistas de la tolda roja que defenderán que no se retire la tributaria del legislativo y al contrario se le hagan las modificaciones correspondientes. Las votaciones que se adelantarán en las próximas horas están para alquilar balcón.