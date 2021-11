Confidenciales Concejal de Bogotá denuncia amenazas por discusión del POT

El concejal de Bogotá Celio Nieves denunció ante sus compañeros que fue agredido por un hombre y una mujer que se le acercaron para criticar sus posturas ante el POT de Bogotá.

“Yo llegué a las 7:10 a.m. a trabajar, me desplacé a desayunar y cuando salía se me acercaron dos personas con tapabocas que me insultaron, me agredieron verbalmente y me amenazaron por los asuntos del POT. Esa palabra estuvo en el lenguaje de ellos. No podré ir a denunciar porque sencillamente no logro identificar a nadie. Llegué aquí y la vida continúa”, dijo Nieves.

Nieves es el presidente de la Comisión donde se debate el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que este martes podría iniciar su votación. Sin embargo, aseguró que no entiende el porqué de las amenazas.

Varios concejales rechazaron las amenazas en contra de su compañero y señalaron que las diferencias se deben resolver con el diálogo y no con insultos. Sobre la discusión del POT, varios partidos políticos han manifestado sus críticas a la iniciativa que presentó la alcaldesa Claudia López.